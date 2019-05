Löytyikö Maa 2.0 vihdoinkin? Tässä on planeetta EPIC 201497682.03!

Astronomit ovat löytäneet jo yli 4000 planeettaa muista tähtijärjestelmistä, mutta lähes jokainen niin sanottu eksoplaneetta on monin verroin suurempi kuin maa. Löydetyt planeetat ovat enimmäkseen Jupiterin sekä Neptunuksen kaltaisia jättimäisiä kaasuplaneettoja vain muutaman pienemmän lisäksi.

Uusin kandidaatti Maan kaksoseksi on nimeltään EPIC 201497682.03, joka kiertää EPIC 201497682 -nimistä punaista kääpiötähteä 831 valovuoden päässä aurinkokunnastamme.

Leijonan ja Neitsyen tähdistöjen välissä sijaitseva eksoplaneetta on 69 prosenttia maan koosta ja sen löysivät saksalaisten aurinkokunnan tutkimukseen keskittyvä Max Planck Institute for Solar System Research (MPS) ja Sonnebergin observatorion tutkijat. Löydökset julkaistiin Astronomy & Astrophysics -tiedejulkaisussa.

EPIC eli Ecliptic Planet Input Catalog on lista kohteita, joita Nasan eksoplaneettoihin keskittyvän Kepler -avaruusteleskoopin tutki.

– Kun nyt katsomme tähteä, havaitsemamme valo ilmestyi tähtijärjestelmästä 300 vuotta ennen kuin Kristoffer Kolumbus päätyi Amerikkaan. On kiinnostavaa, että onnistuimme löytämään kiven kaukaisen tähden liepeiltä, joka on vain hieman Marsia isompi, Heller kommentoi Forbesille.

Pienemmät planeetat vaikeita havaita



Pieniä planeettoja on vaikeampaa havaita kuin isoja. Eksoplaneettojen metsästäjät löytävät kohteita havainnoimalla muutoksia tähden kirkkaudessa, kun planeetta kiertää niiden editse. Isommat kappaleet aiheuttavat nopeita muutoksia valossa, mutta pienen planeetan vaikutus on niin vähäinen, että muutosta on vaikea erottaa luonnollisesta tähden kirkkauden vaihtelusta.