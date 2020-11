Löfven pyytää koronan kurittamia ruotsalaisia siirtämään nyt kaiken, mikä ei ole välttämätöntä: "Peru, luovu, lykkää"

Löfven totesi, että tilanne on hyvin vaikea ja että kaikkien on tehtävä osuutensa vähentämällä kontakteja ja tekemällä mahdollisuuksien mukaan etätöitä.

Ruotsissa on tilastoitu yli 6 000 koronaan liittyvää kuolemantapausta, hän muistutti.

– Kaikki se, mitä haluaisit tehdä, mutta joka ei ole välttämätöntä: peru, luovu, lykkää. Tästä selviäminen vaatii aikaa. Siihen asti tämä on uusi normi koko Ruotsille, Löfven sanoi.

Pääministeri totesi, että viesti on brutaali, mutta tosi.

– Se mitä me maana teemme väärin nyt, aiheuttaa meille kärsimystä myöhemmin. Se, minkä teemme oikein, on meille iloksi myöhemmin. Se, mitä me teemme vaikuttaa joulun viettoon ja siihen, ketkä ovat vielä mukanamme jouluna, Löfven synkisteli.