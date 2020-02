Jo kolmas henkilö vangittu: Nuorta miestä epäillään yllytyksestä Vasaratien veriseen murhaan

Kyseisestä rikoksesta on vangittuna vanhastaan yksi mies, minkä lisäksi yksi nainen on vangittu epäiltynä avunannosta murhaan. Nyt vangittavaksi vaadittu mies on syntynyt vuonna 2000, ja on siis samaa ikäluokkaa aiemmin vangittujen kanssa.