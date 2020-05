Tampereen Vasaratien murhasta syytetty valmistautui tekoon ostamalla Crocsit – tyttöystävä kannusti toteuttamaan unelmaa palkkamurhaajan ammatista

Murhasta syytetty, vuonna 2000 syntynyt mies on syyttäjän mukaan myöntänyt aiheuttaneensa miehen kuoleman. Hänen mielestään kyse ei kuitenkaan ole murhasta.

Yllytyksestä murhaan syytetty mies on saman ikäinen kuin murhasta syytetty. Aamulehti on kertonut omiin tietoihinsa perustuen, että kyseessä olisi henkirikoksen uhrin poika. Syyttäjän mukaan nuorukainen on kiistänyt rikoksen ja teon kokonaisuudessaan.