Tampereen Vasaratien murhasyyte tänään käräjäoikeudessa – kahdelle vaaditaan elinkautista vankeustuomiota

Vaihtoehtoinen syyte yllytyksen rinnalla on murha välillisenä tekijänä.

Mediatietojen mukaan yllytyksestä syytetty mies on rikoksen uhriksi joutuneen miehen poika. Poliisi ei kuitenkaan ole vahvistanut sukulaisuussuhdetta.

Murhasta syytetty mies on poliisitutkinnassa myöntänyt tappaneensa uhrin. Toinen syytetty kiistää kokonaisuudessaan osallisuutensa ja syyllisyytensä.

Avopuoliso ei saanut syytettä

Syytteiden koko sisältö tulee julkiseksi vasta, kun niiden käsittely on aloitettu käräjäoikeudessa. Jutun käsittelyyn on varattu kaksi istuntopäivää. Tänään oikeudessa on määrä kuulla asianosaisia ja huomenna todistajia.