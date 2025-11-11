NBC: Ghislaine Maxwell yrittää saada Trumpilta lievennystä seksuaalirikostuomioonsa
Ghislaine Maxwell ja Jeffrey Epstein. Arkistokuva./All Over Press
Julkaistu 50 minuuttia sitten(Päivitetty 2 minuuttia sitten)
MTV UUTISET – STT
Tietovuotaja sanoo lisäksi, että Jeffrey Epsteinin rikoskumppani Maxwell saa vankilassa erityiskohtelua.
Yhdysvalloissa seksuaalirikoksista tuomitun Jeffrey Epsteinin rikoskumppani Ghislaine Maxwell yrittää saada presidentti Donald Trumpilta lievennystä seksuaalirikostuomioonsa.
Asiasta uutisoi NBC News tietovuotajan kertomaan pohjaten. Vuotaja on paljastanut tietojaan edustajainhuoneen oikeuskomiteassa istuville demokraattiedustajille.
Tietovuotajan mukaan Maxwell on jo ryhtynyt toimiin lievennyksen saamiseksi. Maxwell on kirjoittanut asiasta asianajajalleen sähköpostin, jonka NBC News on saanut nähtäväkseen. Sähköpostin otsikko antaa ymmärtää, että kyseessä on hakemus rangaistuksen lievennykseksi.
Oikeuskomiteassa istuva demokraattiedustaja Jamie Raskin on vaatinut hallintoa julkaisemaan tietoja lievennyshakemuksesta. Lisäksi hän on vaatinut Trumpia hylkäämään Maxwellin pyynnön. Raskin esitti vaatimuksensa maanantaina Trumpille osoittamassaan kirjeessä.
– Teidän ei pitäisi myöntää minkäänlaista armahdusta tälle tuomitulle ja katumattomalle seksuaalirikolliselle, Raskin kirjoitti.
Tietovuotajan paljastamista tiedoista on Suomessa uutisoinut aiemmin muun muassa Ilta-Sanomat.
Koiranpentu ja räätälöityjä aterioita
Maxwell tuomittiin seksuaalirikoksista 20 vuodeksi vankilaan vuonna 2022. Tietovuotaja sanoo, että Maxwell saa vankilassa erityiskohtelua.
Vuotajan mukaan Maxwellille on tarjoiltu häntä varten räätälöityjä aterioita, annettu lupa olla liikuntatiloissa normaalien aikojen ulkopuolella sekä annettu aikaa leikkiä koiranpennun kanssa.
Tietovuotaja sanoo lisäksi, että vankilassa työskentelevä korkea-arvoinen virkamies on valittanut olevansa lopen kyllästynyt palvelemaan Maxwelliä.
Jamie Raskin otti Trumpille osoittamassaan kirjeessä esille myös vuotajan paljastaman erityiskohtelun.
– Hallintonne ei pitäisi tarjota hänelle (Maxwellille) huonepalvelua, koiranpentuja leikkimiseen, liittovaltion lainvalvontaviranomaisten palveluita hänen jokaisen tarpeensa täyttämiseksi eikä yhtään minkäänlaista erityiskohtelua tai institutionaalista etuoikeutta, hän sanoi.
Raskin vaati, että varaoikeusministeri Todd Blanche saapuisi kongressin kuultavaksi paljastusten vuoksi.
Varaoikeusministeri Blanche haastatteli Maxwelliä heinäkuussa kahden päivän ajan. Blanche on toiminut aiemmin myös Trumpin henkilökohtaisena asianajajana.
Epsteinin uhrit ja heidän perheensä vastustivat haastattelua. He pelkäsivät, että Trump tarjoaisi Maxwellille sopimusta. Uhrien ja heidän perheidensä mukaan Maxwell sanoisi mitä tahansa suojellakseen itseään ja Trumpia.
Yhdysvaltalaislehti New York Timesin mukaan monet Maxwellin kommentit vaikuttivat mukailevan Trumpin väitteitä.
Maxwell siirrettiin pian haastattelun jälkeen Floridan osavaltiossa sijaitsevasta vankilasta matalan turvallisuustason vankilaan Texasiin.
Epstein-asiakirjojen julkaisua vaadittu
Epstein-tapaus nousi Yhdysvalloissa isosti esille liittovaltion viranomaisten heinäkuussa julkistaman muistion vuoksi.
Muistion mukaan useilla Epsteiniin liittyvillä teorioilla ei ole totuuspohjaa. Trumpin hallinto on muun muassa kiistänyt Epsteinin vuonna 2019 vankilassa tekemän itsemurhan ympärillä liikkuvat salaliittoteoriat.
Monet salaliittoteoreetikot ovat väittäneet, että niin kutsutut "syvän valtion" toimijat ovat piilottaneet tietoja Epsteinin korkean profiilin yhteistyökumppaneista.
Yhdysvaltalaismedian mukaan maan oikeusministeriö kertoi Trumpille toukokuussa, että tämän nimi esiintyy useita kertoja Epsteiniin liittyvissä tutkinta-asiakirjoissa.
Yhdysvalloissa on vaadittu laajasti Epstein-asiakirjojen julkistamista, ja vaatimuksia ovat esittäneet myös Trumpin omat kannattajat. Päätös asiasta on kuitenkin jäänyt puolitiehen maan edustajainhuoneessa.
Hallinto hyötynyt liittovaltion sulusta
Päätöksentekoa asiasta on viivästyttänyt muun muassa edustajainhuoneen puhemiehen, republikaani Mike Johnsonin haluttomuus nimittää vaalein valittu arizonalainen kongressiedustaja Adelita Grijalva tehtäväänsä. Demokraatteja edustava Grijalva voisi tehtävään noustuaan allekirjoittaa vetoomuksen, jolla kongressiedustajat voisivat pakottaa äänestyksen Epstein-asiassa. Vetoomukseen tarvitaan enää yksi allekirjoitus.
Puhemies on perustellut vastahakoisuuttaan nimittää Grijalva tehtäväänsä muun muassa liittovaltion hallinnon sululla, koska hän on pitänyt edustajainhuonetta istuntotauolla sulun vuoksi. Johnson on kuitenkin aiemmin nimittänyt republikaaneja tehtäviinsä istuntotaukojen aikana.
Grijalva ja demokraatit ovat syyttäneet Johnsonin viivyttelevän estääkseen mahdollisen Epstein-päätöksen. Johnson on kiistänyt syytökset.
Senaatti äänesti paikallista aikaa maanantaina sulun päättämiseen pyrkivän rahoituspaketin puolesta. Paketti tarvitsee vielä edustajainhuoneen hyväksynnän ja Trumpin allekirjoituksen.
Juttua päivitetty kauttaaltaan 11.11.2025 kello 6.37.