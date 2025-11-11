– Teidän ei pitäisi myöntää minkäänlaista armahdusta tälle tuomitulle ja katumattomalle seksuaalirikolliselle, Raskin kirjoitti.

Koiranpentu ja räätälöityjä aterioita

Vuotajan mukaan Maxwellille on tarjoiltu häntä varten räätälöityjä aterioita, annettu lupa olla liikuntatiloissa normaalien aikojen ulkopuolella sekä annettu aikaa leikkiä koiranpennun kanssa.

– Hallintonne ei pitäisi tarjota hänelle (Maxwellille) huonepalvelua, koiranpentuja leikkimiseen, liittovaltion lainvalvontaviranomaisten palveluita hänen jokaisen tarpeensa täyttämiseksi eikä yhtään minkäänlaista erityiskohtelua tai institutionaalista etuoikeutta, hän sanoi.

Siirto kevyempään vankilaan

Epsteinin uhrit ja heidän perheensä vastustivat haastattelua. He pelkäsivät, että Trump tarjoaisi Maxwellille sopimusta. Uhrien ja heidän perheidensä mukaan Maxwell sanoisi mitä tahansa suojellakseen itseään ja Trumpia.