Tuolistaan luopuva legendaarinen uutisankkuri hehkuttaa uutta studiota – Keijo Leppänen: Tämä on isoin uudistus 25 vuoden aikanani

Niin merkittävä, että uutisankkuri Keijo Leppänen ei ole vastaavaa omana aikanaan Pöllölaaksossa kokenut.



Kuinka iso uudistus tämä on?

– Kyllä tämä varmaan 25 vuoden aikana on ilman muuta isoin, arvioi Leppänen.

Mikä jännittää kaikista eniten?

– Se, että kuinka me selvitään tuon valtavan ison jumboseinän kanssa, kertoo Leppänen.

– Joo, tekniikka, uutisankkuri Maija Lehmusvirta komppaa.

Miltä tuntuu seistä jatkossa?

– Se on hyvä uudistus. Aikaisemmin me olemme olleet piuhoilla kytkettynä pöydän taakse. Nyt me päästään ylös. Olen ihan varma, että se tuo uudenlaista dynamiikkaa ja draivia siihen tekemiseen, arvioi Lehmusvirta.

– Tuolilla istuminen ei ole mahdollistanut liikettä. Nyt kun seisotaan, liikehdintä on luontevaa ja se varmaan tuo elastisuutta ja reippautta tähän kokonaisilmaisuun, Leppänen jatkaa.

Ankkurit korostavat, että tärkeintä on laadukas journalismi.

– Kuvat liikkuvat tietysti entistä enemmän ja kaikki tämä visuaalissa on tärkeää, mutta kyllä meille kuitenkin kaikista tärkeintä on se, että me olemme uutisvälineenä ketteriä ja uskottavia ja tämä tuo siihen hienon lisän tietenkin, päättää Leppänen.



Tavoitteena syventää uutisaiheita



Luova johtaja Johannes Kantelinen sanoo, että uudistus on evoluutio revoluution sijaan.

– Meidät kuitenkin tunnistetaan Maikkarin uutisina. Lähtökohta on se, että haluamme näyttää hyvältä, kun tulemme ihmisten olohuoneisiin, viestittää Kantelinen.

Mitä katsoja saa lisää?

– Televisiouutisten rooli on muuttunut. Nykyään verkkotoimitus on online ja me olemme deadline. Ja nämä deadline-uutiset pyrkii enemmänkin syventämään uutista ja me pystymme uusilla videopinnoilla aukaisemaan monimutkaisia uutisjuttuja ehkä selkeämmäksi ja visualisoimaan niitä hyvin ja paremmin, arvioi Kantelinen.