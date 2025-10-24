Itä-Uudenmaan poliisilaitos kertoo irtisanoneensa poliisilaitoksessa pitkään työskennelleen poliisimiehen sekä pidättänyt hänet virantoimituksesta irtisanomisajaksi.
Poliisin mukaan irtisanomispäätös perustuu Itä-Uudenmaan käräjäoikeuden 16.9.2025 antamaan tuomioon. Tuomion mukaan käräjäoikeus katsoi näytetyksi, että poliisimies oli ottanut vastaan lahjan, jolla oli pyritty vaikuttamaan poliisimiehen toimintaan palvelussuhteessa.
Poliisimies tuomittiin ehdolliseen vankeusrangaistukseen lahjuksen ottamisesta.
Irtisanomispäätöksessä poliisilaitos toteaa, että valtion tehtävien hoidolta edellytettävä luotettavuus ja oikeusvarmuus asettavat erityisesti poliisihallinnossa poliisimiehen tehtäviä hoitavien henkilöiden viranhoidolle ja vapaa-ajan käyttäytymiselle erityisvaatimuksia.
Poliisilaitos on katsonut, että lahjuksen ottamiseen liittyvässä asiassa poliisimies on osoittanut täysin sopimatonta epäluotettavuutta sekä ylittäneen peruuttamattomasti sellaisen rajan, jota ei voida pitää hyväksyttävänä.
Menettelyllään poliisimies on vaarantanut luottamuksen poliisille kuuluvien tehtävien asianmukaiseen hoitoon sekä samalla menettänyt myös työnantajan ja työyhteisön luottamuksen.