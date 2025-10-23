Elintarvikeyhtiö Atrian muutosneuvottelut Kauhajoella ja Jyväskylässä on saatu päätökseen.
Työn määrä vähentyy noin 60 henkilön verran Atrian Jyväskylän tehtaalla, yhtiö tiedottaa. Lisäksi työntekijöitä lomautetaan sekä Jyväskylän että Kauhajoen tehtailla.
Taustalla on naudan leikkuutoimintojen keskittäminen Kauhajoen tehtaalle. Atria modernisoi Kauhajoen tuotantolaitosta noin 16 miljoonalla eurolla.
Jyväskylän tehtaalta vähennettäville työntekijöille tarjotaan työpaikkaa Atrian muilta tehtailta. Viime vuoden lopussa Atrialla työskenteli kokonaisuudessaan noin 3 900 työntekijää viidessä maassa.
Yhtiön oikaistu liikevoitto oli heinä–syyskuussa reilut 25 miljoonaa euroa, joka on hieman viime vuotta vähemmän.
Sen sijaan liikevaihto kasvoi 457 miljoonaan euroon, mikä on noin neljä prosenttia eli 18 miljoonaa euroa enemmän kuin viime vuoden vastaavana ajankohtana.
– Tämä kertoo myynnin hyvästä kehityksestä kaikissa kanavissamme sekä edustamiemme tuoteryhmien markkinan varovaisesta elpymisestä Suomessa, sanoo toimitusjohtaja Kai Gyllström tiedotteessa.