Tietoliikenneyhtiö Elisa ilmoittaa käynnistävänsä muutosneuvottelut.
Elisa kertoo käynnistävänsä muutosneuvottelut toimintojen yksinkertaistamiseksi ja tuottavuuden lisäämiseksi Suomessa ja muissa toimintamaissaan.
Muutosohjelmalla tavoitellaan noin 40 miljoonan euron vuosittaisia säästöjä.
Organisaatiota aiotaan yksinkertaistaa ja prosesseja tehostaa, mikä voi yhtiön mukaan johtaa henkilöstövähennyksiin.
– Suunnitellut muutokset voivat johtaa enintään 450 työpaikan vähennykseen, joista enintään 400 Suomessa, tiedotteessa kerrotaan.
Lisäksi ulkoistettujen palvelujen hankintoja vähennetään.
Muutosneuvottelujen arvioidaan päättyvän vuoden loppuun mennessä.