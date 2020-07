Pelottava, kostonhimoinen ja erittäin vaarallinen – sarjahukuttaja Pekka Seppäsen tapaus on Suomen rikoshistorian erikoisimpia: mikä sai ihmiset lähtemään surman suuhun?

Kolmas hukkuminen herätti epäilyt

Poliisi alkoi kerätä materiaalia lukemalla rikosilmoituksia ja pöytäkirjoja. He päättivät lähteä liikkeelle vuonna 2010 sattuneesta ensimmäisestä hukkumistapauksesta.

Pelottava ja kostonhaluinen mies

– Ihmiset kertoivat, että he pelkäävät. Se liittyi siihen, miten hän toimii ja mitä hän on tehnyt ihmisille.

– Seppäsen henkilöhistorian tietäen voisi sanoa, että hän on kyllä valitettavasti väkivaltaan kykenevä, Sällinen-Pyykkö kertoo.

Surman suuhun

– Sitä mekin tutkinnan aikana mietittiin, että mikä saa tulemaan uudestaan, jos hän on ollut useamman kerran paikalla, kun joku kuolee, Sällinen-Pyykkö sanoo ohjelmassa.

– Yksi varmaan aika iso selittävä asia on se, että yleensä siellä oli alkoholia tarjolla. Sitten, kun on henkilöitä, joilla on vähän ongelma sen asian kanssa, niin... Alkoholi vei voiton peloltakin, rikosylikonstaapeli arvelee.