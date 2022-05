Salaisia pakkokeinoja, kymmeniä kuulusteluja – näin poliisi pani stopin väkivaltaisten jengien rikoskierteelle pääkaupunkiseudulla

Tutkinnanjohtajan näkökulmasta esitutkinta on ollut mielenkiintoista sekä haastavaa, ja sen aikana on saanut perehtyä itselle aikaisemmin tuntemattomaan nuorisokulttuurin osa-alueeseen. Tutkinta käynnistyi viime kesänä, kun kiinnitimme uhkatutkintaryhmässä huomiota mahdollisesti toisiinsa liittyvien väkivaltarikosten kokonaisuuteen.

Rikoksiin on liittynyt lukuisia henkilöitä, ja kuulusteluja on tehty kymmeniä. Kuulusteluissa poliisi sai selvitettyä rikoskokonaisuutta vain vähän. Olemme joutuneet tukeutumaan normaalia enemmän tekniseen näyttöön ja laissa säädettyihin salaisiin pakkokeinoihin. Varsinkin epäillyt ovat olleet varsin tietämättömiä ja kommentoineet oleellisia asioita kuulusteluissa varsin niukasti.

On hyvä, että niin kutsutuista katujengeistä on käyty keskustelua ja uutisoitu laajasti. Keskustelussa on noussut monesti esille, onko meillä Suomessa jengejä vai ei ja ollaanko meillä Ruotsin tiellä. Tutkinnanjohtajan näkökulmasta tällä johdetaan keskustelua osittain harhaan ja merkitystä on vain sillä, mitä kaduilla tapahtuu.