Tästä syystä Milan Jaff selvisi törkeästä lapsenraiskauksesta vähällä – "Tietyillä henkilöillä maksimimäärä tulee vastaan"

– Tämä on ollut meidän rikoslain keskeinen periaate 1800-luvulta lähtien, että törkeimmästä rikoksesta mitataan rangaistus ja lievemmistä rikoksista lisätään siihen päälle, yleensä noin kolmannes, Fredman kertoo Rikospaikan haastattelussa.

Vakiintuneena käytäntönä yhteistä rangaistusta mitattaessa on ollut, että tuomioistuin lisää vakavimman rikoksen tuomion päälle kolmasosan seuraavaksi ankarimmaksi arvioidun rikoksen rangaistusmäärästä.

– Meillä on rikoslaissa kaksi erilaista rangaistusasteikkoa. Perusasteikko koskee sitä, että henkilö tuomitaan yhdestä ainoasta rikoksesta. Lisäksi meillä on toinen asteikko sitä varten, jos henkilö tuomitaan useammasta rikoksesta, jotka hän on tehnyt ennen ensimmäisen rikoksen tuomiota, jolloin hänelle määrätään yhteinen rangaistus näistä kaikista rikoksista, Fredman avaa.