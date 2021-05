Tunteet kuumenivat – pormestariehdokkailla tiukkaa vääntöä sotemallin vaikutuksista: "Voi Anni, se ei turvaa mitään"

– Tärkein saavutus helsinkiläisten kannalta on se, että sotemalliin on otettu mukaan erillisratkaisu koskien Helsinkiä, Sinnemäki sanoo.

– Se on ollut meille isoin tavoite.

– Se ei tietenkään turvaa mitään. Voi Anni, kun sä sanot, että tässä on pyritty turvaamaan. Tässä nyt Helsingille tulevat terveydenhuollon resurssit heikkenevät, helsinkiläiset joutuvat maksamaan tästä enemmän kuin ennen ja täällä veroaste nousee, Vartiainen uskoo.

– Annika Saarikko sanoi hyvin avomielisesti, että helsinkiläisillä on niin hyvä työterveys ja täällä on niin paljon hyvätuloisia ihmisiä, että tällainen ratkaisu on perusteltu.