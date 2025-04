Onko puolueiden puheenjohtajilla eri luvut samasta asiasta? Hämmentävä vääntö säästöistä

MTV:n kunta- ja aluevaalitentissä keskusteltiin siitä, miksi hyvinvointialueilta pyritään saamaan säästöjä niin nopealla tahdilla.

Valtion vaatimukset ovat tiukat: alueiden pitää kattaa viime vuosien alijäämänsä vastaavilla ylijäämillä tänä ja ensi vuonna.

Petteri Orpo (kok.), Riikka Purra (ps.) Sari Essayah (kd.) ja Anders Adlercreutz (r.) totesivat pitävänsä tiukkaa aikataulua hyvänä.

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskelan mukaan alueet joutuvat tiukalla aikataululla tekemään hätiköityjä johtopäätöksiä siitä, mistä leikataan.

– Se tarkoittaa, että kustannukset kasaantuvat myöhemmin.

Koskelan mukaan Satakunnassa on jätetty omaishoidon uusia sopimuksia tekemättä säästötoimenpiteenä.

Liike Nytin puheenjohtaja Harry Harkimon mukaan nopealla tahdilla tehdyillä säästöillä ei tulla tuottamaan voittoa.

– Pääministeri puhuu, että yksitoista aluetta tuottaa voittoa, no ei todellakaan tuota. Maksimissaan viisi aluetta tulee tuottamaan voittoa. Ja että kaikki alueet tulisivat tekemään voittoa, se ei tule pitämään paikkaansa.

Harkimon mukaan tulossa on monta sataa miljoonaa euroa tappiota tänäkin vuonna.

Perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purran mukaan monella alueella sekä talous, että toiminta menee oikeaan suuntaan.

– Mikäli ollaan tilanteessa, jossa alijäämiä ei pystytä kattamaan tai olisi sellainen tilanne, että lakisääteisiä tehtäviä eli suomalaisten välttämättömiä palveluita ei pystyttäisi oikeasti takaamaan, silloin valtio tulee siihen väliin. Kaikissa tilanteissa me huolehdimme siitä, että alueet pystyvät nämä lakisääteiset tehtävät hoitamaan.

Purran mukaan alueiden rahoitus nousee koko ajan:

– En tiedä mitä lukuja Hjallis lukee, mutta Valtiovarainministeriössä myöskin seurataan ministeri Ikosen alla näitä alueita ja siellä monen alueen osalta mennään oikeaan suuntaan, Purra toteaa.

SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman otti esille paperin, jossa kyseiset VM:n luvut ovat eriteltyinä

– Suurin osa näistä alueista ei tule pääsemään tähän kohtuuttomien alijäämien kattamiseen. Nyt on välttämätöntä, että annetaan hiukan joustoa näille alueille ennen kaikkea sen takia, että meidän vanhuspalvelumme eivät ajaudu kriisiin. Kysymyshän on vain siitä, millä aikataululla nämä vanhat alijäämät on katettava. Tämä voidaan muuttaa, jos tahtoa on. On se kumma, että tätä lakia hallitus ei voi muuttaa, mutta hoitotakuun se kyllä pystyy romuttamaan, Lindtman uhoaa.

Orpo puhui talouspolitiikan arviointineuvostosta, tuloksena kova melu

Talouspolitiikan arviointineuvoston mukaan hyvinvointialueille tulisi antaa lisäaikaa alijäämien kattamiseen, eli säästötoimien tekemiseen. Pelkona on, että mikäli säästötoimia tehdään liian nopeasti, niin haitat ylittävät hyödyt.

Orpon mukaan talouspolitiikan arviointineuvoston puheenjohtaja tarkoittaa niitä alueita, joilla on vaikeuksia päästä tavoitteisiin.

– Se on juuri se linja, mikä hallituksella on, Orpo toteaa.

Orpon kommentit aiheuttivat äläkän

– En tiedä onko Petteri Orpo tutustunut tähän raporttiin, missä nimenomaisesti puhutaan alijäämänkattamisvelvoitteen pidentämisestä, kommentoi vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela.

Keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkonen sanoi myös peräävänsä hieman armoa ja lisää aikaa alueille.

– Edelleen minusta on niin hulvatonta, kun vasemmistopuolueet haluavat huomauttaa, mitä talouspolitiikan arviointineuvosto on papereissaan sanonut. Mikäli te olisitte edes pikkuriikkisen viime hallituskaudella kyseistä neuvostoa kuunnelleet, niin tämän hallituksen tehtävä talouspolitiikan kanssa ei olisi lainkaan näin valtava. Ehkä oltaisiin pystytty jättämään ne viimeiset sote-säätöt tekemättä, Riikka Purra toteaa turhautuneen oloisena.