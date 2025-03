Kokoomuksen ja SDP:n pormestariehdokkaat löytävät yhteisen sävelen yhdestä asiasta: "Eihän Helsinki mikään rikas ole"

Helsingin pormestariksi tähtäävät Eveliina Heinäluoma ja Daniel Sazonov ovat yhtä mieltä siitä, että hallituksen on peräännyttävä aikomistaan sote-leikkauksista.

SDP ja kokoomus käyvät kannatusmittausten perusteella kovaa taistoa tulevien kuntavaalien voitosta. Erityisen tiukkaa kisa on Helsingissä, missä puolueet ovat gallupeissa lähes tasoissa.

Eduskunnan takahuone -ohjelman haastattelussa puolueiden pormestariehdokkaat Eveliina Heinäluoma (sd.) ja Daniel Sazonov (kok.) löysivät yhteisen sävelen yhdestä asiasta: maan hallitus ei saa koskea Helsingin sote-rahoihin.

Hallituksen esityksen mukaan Helsingin sote-rahoituksesta oltaisiin leikkaamassa 35 miljoonaa euroa. Syynä on se, että hallitus on tekemässä leikkauksia hyvinvointialueiden niin sanottuihin siirtymätasauksiin.

Leikkaus kohdistuu Helsinkiin, sillä se teki ainoana alueena ylijäämää vuosina 2023 ja 2024.

– Minusta on yksiselitteistä, että Helsingin pormestarin ja apulaispormestarin tehtävä on varmistaa, että helsinkiläiset sote-palvelut saavat riittävän rahoituksen. Tämän kyseisen esityksen erikoisuushan on se, että se kohdistuu pelkästään Helsinkiin, Sazonov kritisoi.

Eikö rikkailta leikkaaminen ole SDP:n politiikan mukaista, Eveliina Heinäluoma?

– Eihän Helsinki mikään rikas ole, jos katsoo miten meidän sote-palvelut on tällä hetkellä järjestetty. Olemme hoitaneet sote-taloutta vastuullisesti ja sen mukaan, mitä on vaadittu. On täysin epäjohdonmukaista, että jos jokin alue on tehnyt niin kuin odotetaan, niin sitten siltä leikataan 35 miljoonaa euroa, Heinäluoma sanoo.

Sote-rahoja koskeva esitys voi vielä muuttua merkittävästikin lausuntokierroksen jälkeen.

