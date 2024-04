Mira kärsii päivässä useita kertoja äärimmäisestä kivusta: "Voisin synnyttää joka kerta mieluummin kuin saada kohtauksen"

Suomessa on arvioiden mukaan jopa miljoona ihmistä, jotka kärsivät kroonisesta kivusta. Näistä miljoonasta 30 prosenttia sairastaa erittäin vaikeaa kroonista kipua, eli kipu haittaa jokapäiväistä elämää.

Yksi tällaisista henkilöistä on Viiden jälkeen -ohjelmassa vieraillut Mira Wilenius , joka vuonna 2013 kaatui ja löi päänsä jäähän. Seurauksena Wilenius sai aivovamman sekä Hortonin neuralgian eli sarjoittaisen päänsäryn.

Onnettomuus vei työkyvyn

Hoitovaihtoehtoina on useita kohtaus- ja estohoitolääkkeitä sekä kohtauksen aikainen happihoito.

Kipu on polttavaa, repivää ja läpitunkevaa.

Sarjoittainen päänsärky eli Hortonin neuralgia on äärimmäisen kivulias päänsäryn muoto, joka esiintyy lyhytaikaisina sarjoina silmän seudussa.

– En pysty tällä hetkellä tekemään töitä ja harrastaminen on vaikeaa. Tarvitsen todella paljon tukea päivittäiseen tekemiseen, Wilenius kertoo.

– Se on ihan äärimmäinen kiputilanne. Minulla on kuitenkin kaksi lasta, mutta voisin synnyttää joka kerta mieluummin kuin saada Horton-kohtauksen.

Oikeasti helpottavaa hoitoa hankala löytää

– Estolääkkeitä on toki kokeiltu ja niistä on tullut aikamoisia haittavaikutuksia tai ne eivät ole tehonneet. Tietysti kokeiluja jatketaan ja toivotaan, että joku kaunis päivä sieltä löytyy estolääkitys, joka kohtauksia edes vähän hellittäisi tai vähentäisi, Wilenius sanoo.

Lisäksi Wileniuksella on apunaan koira, joka haistaa kiputilan ja varoittaa häntä ennalta. Koira on kuitenkin toistaiseksi niin epävirallinen apu, ettei Wilenius pysty ottamaan sitä mukaansa yleisiin tiloihin.

Kroonisen kivun hoidosta Wileniuksella on myös negatiivisia kokemuksia.

Hoitotakuu ei toteudu

Hamusen mukaan kipuklinikoiden lisäksi myös perusterveydenhuollossa on kiinnostusta rakentaa kivunhoitotiimejä.

Ammattilaistenkin on Hamusen mukaan kuitenkin välillä vaikeaa ymmärtää, mistä pitkäaikaisessa, vaikeassa kivussa on oikeasti kysymys.

– Ehkä näitä potilaita on myös hankala kohdata sen takia, että koetaan, ettei ole työkaluja auttaa heitä, Hamunen sanoo.

– Jonoja kyllä on monissa paikoin. Hoitotakuun mukainen pääsy on kolme kuukautta, mutta Helsingissä se on esimerkiksi paljon pidempi eli kahdeksan kuukautta.