Tunnettu turistinähtävyys sai somen sekaisin – asensi vessojen ylle aikalaskurit

Vuonna 2001 Unescon maailmanperintökohteeksi nimetty Yungangin Buddha-luolasto on yksi Pohjois-Kiinan suurimmista nähtävyyksistä, jossa vierailee vuosittain miljoonia turisteja. Luolastoissa on 51 000 patsasta, jotka on kaiverrettu 252 luolaan noin 1 500 vuotta sitten.