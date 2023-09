Unesco: Järistystuhot Marrakechin vanhassakaupungissa luultua pahempia – osa historiallisista rakennuksista romuttunut pahoin

Asiasta kertoo Marrakechissa tuhoja tutkinut Unescon aluejohtaja Eric Falt . Unesco on YK:n opetus-, kulttuuri- ja tiedejärjestö.

Kharbushin moskeijan minareetti on tuhoutunut lähes täysin, ja Kutubiyyan minareetissa on suuria halkeamia. Käärmeenlumoajista ja hennatatuoijista tunnettu Jemaa el-Fna -aukio on myös vaurioitunut, hän kertoi.