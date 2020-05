Tulossa aivan uudenlainen terassikesä? Useat kaupungit pohtivat lupien höllentämistä

Helsingin kaupunki linjasi viime viikolla, että kaupunki toimii kevennetyillä lupamenettelyillä ja nopeutetuilla aikatauluilla terassiasiassa. Keskeinen osa suunnitelmaa on mahdollisuus rakentaa terassi- ja palvelualue Senaatintorille.

STT:n kiertokyselyssä useat muut kaupungit ovat miettineet samaa. Päätöksiä on luvassa tällä viikolla ainakin Tampereella ja Turussa.

Matkailu- ja ravintolapalvelut MaRan toimitusjohtaja Timo Lappi pitää Helsingin ratkaisua erittäin hyvänä. Hänen mukaansa terassien merkitys on iso ravintoloille.

Tampereella ja Turussa päätöksiä on tulossa pian

Tampereen kaupunki tiedottaa tällä viikolla paketista, joka sisältää ravintolayrittäjien ahdingon helpottamista.Turussa on määrä kokoustaa maanantai-iltana, miten kaupunki voi helpottaa terassien lupaprosesseja ja terassivuokria, kertoo hankepäällikkö Kirsi Eronen.

Jyväskylässä ravintola-alan yrittäjiltä on tullut kyselyjä terassien laajentamiseksi, kertoo viestintäjohtaja Helinä Mäenpää.

– Jyväskylän kaupunki on jo selvittänyt asiaa ja asioiden tarkempi selvittely jatkuu. Kaupunki suhtautuu asiaan myönteisesti ja pyrkii myös nopeuttamaan lupaprosesseja. Jokainen tapaus kuitenkin arvioidaan tapauskohtaisesti, Mäenpää kertoo sähköpostitse.

Laajentamisprosessi samanlainen kuin tähänkin saakka

– Automaattista helpotusta ei ole, vaan terassin laajentamisprosessi on samanlainen kuin tähänkin asti, Kyllönen sanoo.

Oulussa ei ole vielä tullut yhtään lupahakemusta terassien laajentamiseksi tänä keväänä, kertoo Oulun kaupungin rakennusvalvonnan johtaja Pekka Seppälä. Hänen mukaansa kaupunki suhtautuu myönteisesti terassien laajennuksiin, mikäli tontilla on tilaa ja laajennus on turvallista toteuttaa.

Ryntäystä uusien terassien perustamiseksi ei ole tullut

Joensuun kaupunkiympäristöjohtajan Ari Varosen mukaan lupamenettely terassien suhteen on melko kevyt jo tällä hetkellä. Ravintolat eivät ainakaan vielä ole esittäneet toiveita terassien laajentamisesta.

Terassiravintoloilla on iso kannattavuusaste

– On upea nähdä, miten Helsingissä löytyy johtajuutta ja kykyä auttaa yrittäjiä, kertoo ravintolaketju NoHo Partnersin toimitusjohtaja Aku Vikström.

Noin 250:tä ravintolaa pyörittävällä pörssiyhtiöllä on Suomen lisäksi 40 ravintolaa Norjassa ja Tanskassa.

– Terassiravintoilla on iso kannattavuusaste, koska terasseilla myydään korkean katteen juomia enemmän, Vikström sanoo.

Myös SOK:n matkailu- ja ravitsemiskaupan johtaja Harri Ojanperä pitää Helsingin kaupungin avausta viisaana. Hänen mukaansa Helsinki on paljon vartijana, kun ajattelee koko Suomen käynnistämistä.

– Suomalaisilla on selkeästi halua käyttää kesällä kotimaan palveluja, jos niitä on saatavissa. On erinomainen asia, että kaupungit heräävät tähän ja edesauttavat omilla toimillaan koko toimialan ja yhteiskunnan käynnistämistä, Ojanperä arvioi.