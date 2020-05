Kunnissa ja ravintola-alalla aprikoidaan, mitä hallituksen linjaama ravintoloiden, museoiden ja uimahallien avaaminen "asteittain ja hallitusti" tarkoittaa – liian tiukat vaatimukset voivat aiheuttaa enemmän haittaa kuin hyötyä

Järjestöt kuitenkin painottavat, että palveluita avattaessa on oltava tarkkana, jottei hyvä tarkoitus käänny itseään vastaan.

– Tärkein asia ravintoloita avattaessa on, että rajoituksia tai asteittaista avaamista ei aseteta niin tiukaksi, että siitä syntyy enemmän kuluja kuin syntyy tuottoa, MaRan toimitusjohtaja Timo Lappi sanoo STT:lle.

Hallituksen on määrä antaa ensi viikolla arvionsa siitä, miten ravintoloita ja kahviloita voidaan avata turvallisesti ja minkälaisia rajoituksia niille asetetaan. MaRan toimitusjohtaja toivoo, että ravintolat velvoitettaisiin pitämään korostuneesti huolta hygieniasta, mutta muutoin lainsäädäntö pysyisi yleisellä tasolla.

Käsityötä ja räätälöintiä

Tilojen avaamiseen liittyy Karhusen mukaan paljon kysymyksiä. On tarkasteltava, miten palvelut voidaan avata hygieniaohjeita ja turvavälejä noudattaen. Suuri kysymys liittyy myös kokoontumisrajoitukseen, joka kesäkuun alussa kasvaa 10 ihmisestä 50:een.

Selvät ohjeet tai paikalliset päätökset

Kunnat perkaavatkin palveluitaan läpikotaisesti, mutta filosofisilta kysymyksiltä ei voida välttyä. Mikä siis on kokoontuminen?

– Sehän tässä on ollut todella kiusallista joissakin kohdissa, että tulee epäselviä ohjeita. Nyt pitää saada selkeät ohjeet tai asioista on linjattava paikallisesti, Kuntaliiton Karhunen sanoo.

Sosiaali- ja terveysministeriöstä (STM) kerrotaan STT:lle, että kokoontumisrajoituksia täsmennetään hallituksen periaatepäätöksessä, jota on määrä käsitellä valtioneuvoston istunnossa torstaina. Ministeriö tekee periaatepäätöksen pohjalta ohjauskirjeen, johon aluehallintovirastot ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos tukeutuvat ohjeita antaessaan.

Moni pääsee takaisin töihin

Palveluiden asteittainen avaaminen tarkoittaa myös sitä, että moni lomautettu ihminen pääsee takaisin työpaikalleen. Kuntaliiton Karhusen mukaan lomautusneuvotteluita on käyty tai käydään 150 kunnassa ja neuvotteluiden piirissä on 37 000 työntekijää.

Tilanne on sama ravintola-alalla, jonka työntekijöistä suurin osa on ollut ravintoloiden sulkemisen jälkeen lomautettuna. Lappi on kuitenkin varovainen arvioimaan, kuinka moni ravintola uskaltaa kutsua koko henkilökuntansa töihin kesäkuusta alkaen.