Senaatintorin jättiterassille tulossa 16 ravintolaa ja 480 asiakaspaikkaa – pelkästään Helsingissä parisenkymmentä poikkeusterassia ja terassien laajennuksia, kymmeniä hakemuksia vireillä

Jos kaikki menee hyvin, mitä on luvassa?

– Tämän hetkisten suunnitelmien mukaan meillä on 16 ravintolapaikkaa ja 480 asiakaspaikkaa, kertoo Torikortteleiden kauppapaikkajohtaja Peggy Bauer.

– Tavoitteena on, että heti juhannuksen jälkeen saataisiin rakennustyöt käyntiin ja viimeistään heinäkuun alussa voitaisiin aloittaa.

– Tulevana kesänä tämmöisiä poikkeusterasseja, joita on paikoissa, joissa niitä ei muuten ole nähty, sekä terassien laajennuksia on parisenkymmentä. Lisäksi useita hakemuksia on vireillä. Voisi sanoa kymmeniä, sanoo Helsingin kaupungin alueidenkäyttö ja -valvonta yksikön päällikkö Antti Mäkinen.