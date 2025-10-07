Tulli tehosti valvontaa Suomen satamissa torjuakseen afrikkalaista sikaruttoa.

Tulli tehosti Virosta Suomeen saapuvan liikenteen valvontaa Helsingin satamissa elokuun aikana. Tehostettu valvonta kohdistui Virosta Suomeen tulevaan matkustajaliikenteeseen ja lihatuotteisiin.

Tehostamisen tarkoituksena oli ehkäistä afrikkalaisen sikaruton leviämistä Suomeen.

Tulli kertoo ottaneensa haltuun yli 400 kiloa kiellettyjä lihatuotteita, kuten esimerkiksi muovipussiin pakattua lihaa tai raakamakkaraa.

– Tietämättömyyteen vedotaan lähes aina, joten vaikuttaa siltä, että tiedottamisessa ja ohjeistamisessa olisi parantamisen varaa, esimerkiksi infotauluja terminaaleihin ja tietoa laivayhtiöiden verkkosivuille, kertoo kenttäjohtaja Ari Peltonen tullin tiedotteessa.

Tulli hankki uusia pakastimia haaviin jääneiden lihakilojen säilytykseen. Kuva Tulli/Juho Ruohola

Ruokakoira Aino tarkkana

Tulli kertoo, että ruokakoira Aino oli merkittävä apu kiellettyjen lihatuotteiden löytymisessä. Koiran tarkka nenä paljasti useita maahantuotuja lihatuotteita, joista säädösten vastaiset tuotteet jäi viranomaisten haltuun ja myöhemmin hävitettäväksi.

Tulli kertoo hankkineensa satamiin lisää pakastimia, joihin kielletyt lihakilot säilötään ennen asianmukaista hävitystä.

Ruokaviraston mukaan afrikkalainen sikarutto on sikojen, villisikojen ja minisikojen vakava verenvuotokuumetauti, jonka aiheuttaa ASF-virus. Afrikkalainen sikarutto ei tartu ihmiseen. ASF-virukseen ei ole olemassa rokotetta eikä hoitokeinoja.

Tautia ei ole koskaan todettu Suomessa, mutta uhka sen leviämisestä Suomeen on kasvanut.