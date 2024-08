Pyöräilijä joutui ratsiaan Helsingissä ja suivaantui – poliisi: "Siinä rikotaan tätä sääntöä ihan huolella"

Henkilön mukaan liikennejärjestelyt kyseisellä kadulla ovat hyvin epäselvät, sillä lähistöllä on meneillään suuri rakennustyömaa. Alueelle rakentuu Kampin terveys- ja hyvinvointikeskus.

"Rikotaan tätä sääntöä ihan huolella"

– Salomonkadulla, työmaan kohdalla, Fredrikinkadun ja Runeberginkadun välisellä osuudella on polkupyörällä ja sähköpotkulaudalla ajo kielletty, Pasterstein toteaa.

– Se on hyvin ahdas paikka, kun siinä on se työmaa. Sen vuoksi kaupunki on varmaan rajoittanut ajoa.