Ketjukolariin joutuminen voi aiheuttaa vakavat niska- ja rintakehävammat. MTV Uutiset koosti tietoa Suomen pahimmista ketjukolareista.

Suomalaisilla on tuoreessa muistissa Lahdessa lauantaina 18. lokakuuta tapahtuneet ketjukolarit.

Tämä juttu on julkaistu aiemmin vuoden 2025 aikana. Julkaisemme vuodenvaihteen tienoilla uudelleen vuoden luetuimpia, koskettavimpia ja kiinnostavimpia artikkeleitamme.

Kymmeniä ihmisiä joutui kohtalokkaana aamuna sairaalaan, kun Nelostiellä tapahtui kaksi ketjukolaria. Ainakin yksi ihminen loukkaantui vakavasti. Viitisenkymmentä ajoneuvoa rutistui kasaan.

Tampereella sattui samana aamuna 15 auton ketjukolari.

Näin kävi, vaikka meteorologit olivat varoittaneet liukkaasta kelistä ennakkoon. Media uutisoi lähestyvästä pääkallokelistä näyttävästi.

Lokakuiset ketjukolarien syyt olivat monen tekijän summa. Nelostiellä oli sankka sumu yhdistettynä kuuran liukastamaan kehä- ja moottoritiehen. Lisäksi monella autoilijalla oli vielä kesärenkaat alla. Arvailujen varaan jää, tehtiinkö tilanteessa vaarallisia ohituksia ylinopeudella ja olivatko tilannenopeudet suhteutettu vallitsevaan keliin.

Yksi relevantti kysymys on se, oliko liukkaudentorjunta tiellä riittävää onnettomuushetkellä.

– Ketjukolareissa usein on syynä tilanteeseen nähden liian suuri ajonopeus ja riittämätön turvaväli. On helppo syyttää aina keliolosuhteita, mutta kuljettajan on sovitettava aina nopeutensa olosuhteiden ja muun liikenteen mukaiseksi, toteaa Liikenneturvan yhteyspäällikkö Pasi Pohjonen.

Hämeen poliisi kirjasi Lahden kolarisumasta kuusi erillistä rikosilmoitusta. Kaikissa rikosnimikkeenä on liikenneturvallisuuden vaarantaminen.

Lahden kolarisuma ei kuitenkaan ole pahin Suomessa koettu ketjukolari.

Etelä-Suomen kolarisumassa vuonna 2005 loukkaantui yli 60

Suomen pahimmaksi ketjukolarisumaksi on nimetty 17. maaliskuuta 2005 Etelä-Suomessa tapahtuneet onnettomuudet. Kolme ihmistä kuoli Porvoonväylällä ja Lahdenväylällä tapahtuneissa kolareissa, joissa oli osallisena noin 300 ajoneuvoa.

Muitakin ketjukolareita tapahtui pääkaupunkiseudulla samana aamuna.

Loukkaantuneita vuoden 2005 ketjukolarisumassa oli yli 60, joista vakavasti loukkaantui kaksi. Loukkaantuneet saivat niska- ja rintakehävammoja. Loukkaantuneita kuljetettiin pääkaupunkiseudun onnettomuuksista viiteen lähisairaalaan.

Onnettomuudet tapahtuivat aamulla sakeassa lumisateessa. Ajokeli oli surkea.

TOIMI NÄIN, JOS JOUDUT KETJUKOLARIIN Kuljettajan pitää varmistaa ensin oma ja matkustajien turvallisuus

Kytke hätävilkut päälle, soita hätänumeroon

Aja auto mahdollisimman reunaan

Älä poistu varomattomasti autosta

Kun turvallinen poistuminen on varmistettu, poistu autosta mahdollisimman kauas onnettomuuspaikasta

Varoita muita mahdollisuuksien mukaan

Jätä tilaa auttajille

Älä jää kuvaamaan kännykällä onnettomuuspaikkaa Lähde: Liikenneturva

Kuopiossa ketjukolari sillalla aiheutti liki 40 loukkaantumista

Etelä-Suomen kolarisuman lisäksi ketjukolareita on tapahtunut yllättävän tiuhaan esimerkiksi Kuopiossa. Yksi vaaranpaikka on Kallansillat, joka tarkoittaa järven poikki penkereen päällä kulkevaa tietä.

Massiivinen ketjukolari tapahtui silloilla 24.3.2011 iltapäivän liikenteessä. Etelän suuntaan menevillä kaistoilla tapahtuneessa ketjukolarissa oli osallisena yli 60 ajoneuvoa. Kaksi niistä oli raskaita ajoneuvoyhdistelmiä ja loput henkilö- tai pakettiautoja. Pohjoisen suuntaan menevillä kaistoilla osallisena oli 4 ajoneuvoa, joista yksi oli raskas ajoneuvo.

Onnettomuudessa loukkaantui kaikkiaan 38 henkilöä. Näkyvyys oli onnettomuuspaikalla huono tuiskuavan lumen takia.

Onnettomuustutkintakeskus teki Kuopiossa tapahtuneesta kolarisumasta turvallisuustutkinnan. Johtopäätökset olivat seuraavat:

Kaikki vakavat ketjukolarit Suomessa ovat sattuneet teillä, joissa on vähintään kaksi kaistaa samaan suuntaan. Liukkaus ja huono näkyvyys lisäävät riskiä.

Henkilövahingon riski kasvaa, kun autoista poistutaan kolaritilanteessa. Ketjukolarin muodostumiseen menee useita minuutteja. Loukkaantumiset syntyvät useimmiten, kun ihmiset kävelevät autojen välissä ja autoihin törmätään.

Kun näkyvyys on huono, ihmisten reaktio ajamisessa on erilainen. Nopeudet ovat erilaisia – toinen autoilija hidastaa huomattavasti, kun toinen taas ei.

Kallansilloilla tapahtui suuri ketjukolari myös maaliskuussa 2022. Turmassa oli osallisena yhteensä 31 autoa. Loukkaantuneita oli kolmisenkymmentä.

1:11 Kuvat näyttävät, kuinka pahaa jälkeä 31 auton kolarissa syntyi.

Nämä tieosuudet erottuvat pienemmissä ketjukolareissa

Liikenneturvassa on huomattu, että pääkaupunkiseudun ja sen lähialueiden liikenteessä on paikkoja, joissa tapahtuu varsin usein pienempiä ketjukolareita. Jos kolaroivia ajoneuvoja on enemmän kuin kaksi, kyseessä on ketjukolari.

– Pienemmän mittavakaavat ketjukolareita tulee tietoomme esimerkiksi Kehä ykköseltä, Kehä kolmoselta, Hämeenlinnanväylältä ja Lahdenväylältä.

Hiljattain tapahtui viiden auton kolari Kehä kolmosella Vantaankosken kohdalla. Tiistaina tapahtuneessa onnettomuudessa kaikki ajoneuvot olivat henkilöautoja ja niissä oli vain kuljettaja.

Jos ketjukolariin joutuminen ei aiheuta kuolemaa, voivat vammat olla vakavia ja haitata koko loppuelämää. Niskan retkahdusvammoja saaneista ihmisistä on lukuisia surullisia tarinoita, kuinka he ovat taistelleet saadakseen vakuutuskorvauksia.

– Jokainen voi kuvitella minkälaisia seurauksia siitä voi tulla, jos moottoritiellä 120 kilometrin tuntinopeudella törmää edessä olevaan ajoneuvoon. Peräänajokolareissa niskan retkahtamiset ovat yleisiä ja monesti vakavia, sanoo Liikenneturvan yhteyspäällikkö Pasi Pohjonen.