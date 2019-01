Brexit, Venäjä-tutkinta, Me Too, Euroviisut, avaruusmatkailu, Facebook... Kokosimme alkavan vuoden kovimmat uutistärpit etukäteen

29.3. Brexit toteutuu - tai sitten ei

30.4. Japanin keisari Akihito luopuu vallasta

18.5. Väkivallan pelkoa ja boikottivaatimuksia - Euroviisut Israelissa

Israelilaisartisti Netta Barzilai voitti vuosi sitten euroviisut Lissabonissa Me Too -henkisellä kappaleellaan Toy.

23.5 EU-vaalit populismiaallon varjossa



Unkarissa on osoitettu rajusti mieltä Orbanin oikeistohallitusta vastaan. Silti populististen liikkeiden suosio on vahva.

Erikoissyyttäjä Muellerin Venäjä-tutkinta etenee



Ukrainassa pelätään sotaisia peliliikkeitä



Ukrainan sodassa on arvioitu tapahtuvan lähiaikoina uusia liikahduksia. Siihen viittaa toisaalta erikoinen selkkaus Krimin niemimaalla Kertshin salmen lähistöllä sekä Venäjän toistuvat vihjailut siitä, että Ukraina suunittelisi jonkinlaista "provokaatiota". Tästä on puhunut niin ulkoministeri Sergei Lavrov että Venäjän Suomen-suurlähettiläs Pavel Kuznetsov. Puheiden on tulkittu viestivän, että Ukrainan sodassa voi lähiaikoina alkaa tapahtua. Mitä ja miten - se jää nähtäväksi.

Tasa-arvokysymysten ja ahdistelukohujen ruotiminen jatkuu



Me Too -liikkeen aloittama liikehdintä leviää yhä uusiin maihin ja yhteisöihin.

Vuonna 2017 käynnistynyt seksuaalista ahdistelua julkituova Me Too -liike on vuoden aikana levinnyt yhä uusiin maihin ja yhteisöihin. Uudet tähän liittyvät kohut ovat edelleen todennäköisiä. Viimeksi joulukuussa Argentiinassa roihahti some-kampanja tunnuksilla "Katso mitä sait aikaan" ja "Ei on ei". Kampanjassa paljastetaan tv- ja elokuva-alan ahdistelukulttuuria.