Tukesin virkamiehelle syyte törkeästä virka-aseman väärinkäyttämisestä – liittyy Oriveden entiseen kultakaivokseen

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesin virkamies on saanut syytteen törkeästä virka-aseman väärinkäyttämisestä, Tukes kertoi keskiviikkona.

Syyte liittyy lausuntoihin, joita Tukes on antanut australialaisen kaivosyhtiö Dragon Miningin Orivedellä Pirkanmaalla sijaitsevasta, sittemmin toiminnasta poistetusta kultakaivoksesta. Tukesin mukaan lausunnot ovat koskeneet kaivosturvallisuutta.

Tukesin mukaan virkamies on kiistänyt syyllistyneensä rikokseen. Häntä ei ole rikosepäilyjen takia pidätetty virasta.

– Syyte on vakava. Tukes on tehnyt sen vuoksi tehtäväjärjestelyjä ja rajoittaa kyseisen virkamiehen oikeuksia kaivosasioissa syytteen käsittelyn ajan, Tukesin pääjohtaja Kimmo Peltonen sanoo tiedotteessa.

"Ollut enemmän kaivosmyönteinen kuin puolueeton"

Pirkanmaan ely-keskus on katsonut, että kyseessä on laiton kaatopaikka. Sisä-Suomen poliisi on tutkinut asiaa rikosnimikkeellä törkeä ympäristön turmeleminen.