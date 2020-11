Tukesin johtava kaivosasiantuntija vangittu – poliisi epäilee törkeästä virka-aseman väärinkäyttämisestä

Rikoskomisario Joni Länsipuro Sisä-Suomen poliisista kertoo, että rikosepäily on tullut ilmi poliisin tutkiessa Orivedellä Dragon Miningin alueella tapahtuneeksi epäiltyä ympäristörikosta.

Sitä on tutkittu loppuvuodesta 2018 alkaen rikosnimikkeellä törkeä ympäristön turmeleminen.

Poliisi on aiemmin kertonut, että alueelta on löytynyt jätteitä, joita ei ole käsitelty asianmukaisesti. Epäilyssä on kyse jätteiden laittomasta varastoinnista kaivostunneliin. Kultakaivos ei ole enää käytössä.