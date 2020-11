Tästä syystä Tukesin johtava asiantuntija vangittiin liittyen kultakaivoksen tapatumiin: "Ei pääse sotkemaan esitutkintaa"

Ympäristörikosepäilyn tutkinta jatkuu

Dragon Mining -yhtiön kaivosalueelta on löydetty jätteitä, joista poliisi epäilee, että ne on varastoitu laittomasti kaivostunneliin. Asiaa on tutkittu toissa vuodesta lähtien. Rikosnimike on törkeä ympäristön turmeleminen.