Oriveden kultakaivoksen kaivoksen tyhjentäminen jätteistä on alkanut – louhoksesta poistetaan noin 500 autokuormallista ainesta

Jäte on sekalaista

– Lajittelun kestoa on hyvin vaikea arvioida. Jäte on kuitenkin hyvin sekalaista, eikä sen lajittelu on aivan yksinkertaista, Hyvärinen sanoo.

Tapausta on tutkittu törkeänä ympäristön turmelemisena

Kaivokseen liittyvän epäillyn ympäristörikoksen tutkinta on kestänyt jo vuodesta 2018 lähtien. Pirkanmaan ely-keskus on katsonut, että kaivoksessa on ollut kyse laittomasta kaatopaikasta. Sisä-Suomen poliisi on tutkinut asiaa rikosnimikkeellä törkeä ympäristön turmeleminen.