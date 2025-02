Kaasunaamareissa asbestia ja meikeissä haitallisia aineita – Tukes löysi vaarallisia kemikaaleja kymmenistä tuotteista

Vaarallisia kemikaaleja löytyi viime vuonna kymmenistä Suomen markkinoilla olevista tuotteista.

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston, eli Tukesin mukaan tuotteista löytyi valvonnassa esimerkiksi terveydelle haitallisia asbestia, kadmiumia, lyijyä ja PFAS-yhdisteitä. Asbestia oli väestö- ja kaasunaamareiden suodattimissa, kadmiumia metallisormuksissa ja lyijyä esimerkiksi rannekoruissa. Kosmetiikasta löytyneet PFAS-yhdisteet ovat Tukesin mukaan luonnossa todella huonosti hajoavia.

Asbestia löytyi kolmesta Tukesin ja Työterveyslaitoksen testaamasta kuudesta erilaisesta kaasunaamarisuodattimesta. Lisäksi osa yrityksistä testautti kaasunaamareiden suodattimia itse. Myynnistä poistettiin yhteensä viisi eri suodatinmallia ja 37 suodatinta.

Tukesin mukaan kaasunaamarit ovat suosittuja esimerkiksi keräilijöiden keskuudessa ja niitä saatetaan ostaa esimerkiksi huutokaupoista ja kirpputoreilta.

– Terveydelle vaarallisten kaasunaamarin suodatinmallien tunnistaminen on vaikeaa. Jos suodatin on vanha, se saattaa sisältää asbestia. Siksi on parasta, ettei vanhaa kaasunaamaria käytä kasvoilla. Jos sellaisen on hankkinut, se sopii vain koristeeksi tai keräilyesineeksi, sanoo Tukesin ylitarkastaja Elina Vaahtovuo tiedotteessa.

Asbestikuidut voivat aiheuttaa syöpää, ja hengitettyinä ne voivat aiheuttaa vakavia hengityselinsairauksia.

PFAS-yhdisteiden käyttöä rajoitettu

Valvonnassa Tukes tarkasti lisäksi yli 2 000:n verkkokaupassa myynnissä olevan kosmetiikkatuotteen ainesosaluettelon. Tuotteista 23 sisälsi kiellettyä PFAS-yhdistettä, jota oli esimerkiksi silmänrajauskynissä, huultenrajauskynissä ja hiustenhoitotuotteissa.

PFAS-yhdisteiden käyttöä on rajoitettu kuluttajatuotteissa, sillä ne voivat aiheuttaa ympäristöriskejä ja osa niistä aiheuttaa riskin myös ihmisen terveydelle ja kehitykselle. Vettä, likaa ja rasvaa hylkiviä PFAS-yhdisteitä käytetään esimerkiksi vaatteiden, pesu- ja puhdistusaineiden ja kosmetiikan valmistuksessa.

Osa PFAS-yhdisteistä on Tukesin mukaan erittäin pysyviä ja luonnossa todella huonosti hajoavia.

– Koska PFAS-yhdisteiden käyttö on yleistä, ihmiset altistuvat niille elintarvikkeiden, kulutustuotteiden ja ympäristön kautta, sanoo Tukesin ylitarkastaja Petteri Talasniemi.

Lisäksi Tukes tutki 73 jalometallituotetta ja metallikorua. Liian suuria kadmiumpitoisuuksia löytyi kahdesta metallisormuksesta ja liikaa lyijyä yhdestä metallisesta rannekorusta.

Tukesin mukaan yritykset ovat poistaneet vaaralliset tuotteet markkinoilta useimmiten vapaaehtoisesti. Osa tuotteista on myös kerätty pois kuluttajilta.

Tukes valvoo Suomen markkinoilla olevia kosmetiikka- ja kemikaalituotteita, biosideja, kasvinsuojeluaineita, jalometallituotteita, esineiden kemikaaleja ja tekstiilien kuitukoostumusmerkintöjä. Vastuu markkinoilla olevien tuotteiden turvallisuudesta on niiden valmistajalla, maahantuojalla ja jakelijalla.