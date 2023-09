Virkamiehelle puhtaat paperit lausunnostaan – kultakaivoksen ei tarvinnut siivota laitonta kaatopaikkaa Orivedellä

Vaarat vakavia ja todellisia

– (Todistaja)lausunnoista on käynyt ilmi se, että Oriveden jätelouhoksen kaltainen tyhjentäminen on ollut hyvin poikkeuksellista, eikä vastaavasta vanhan kaivoksen tyhjentämisestä ole ollut kokemusta. Edelleen he kaikki ovat tuoneet esiin sen, että lausunnoissa esiin tuodut lukuisat riski- ja vaaratekijät ovat olleet vakavia ja todellisia, oikeus kirjoitti tuomiossaan.