Tukesilta varoitus palovaarallisista kynttiläasetelmista – älä polta näitä!

Tukesin tietoon on tullut, että kuluttajille on myyty kynttiläasetelmia, jotka aiheuttavat tulipalon vaaraa. Hollantilaistyyppisiä jouluaiheisia kynttiläasetelmia on myyty helsinkiläisen kauppakeskus Itiksen Bulevardilla. Asetelmissa kynttilät ovat suorassa kosketuksessa koristemateriaaleihin.