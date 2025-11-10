Janakkalassa ei enää ole räjähdysvaaraa.
Viime viikon keskiviikosta asti Janakkalassa voimassa ollut räjähdysvaara on nyt ohi, tiedottaa Kanta-Hämeen pelastuslaitos.
Räjähdysvaara johtui ilotulitevarastolla syttyneestä tulipalosta. Kahdesta varastokontista purkautui palon seurauksena runsaasti ilotulitusta.
Kaksi Pyrokratia Oy:n työntekijää loukkaantui tapahtumien yhteydessä. Tapahtuma johti myös kymmenien lähialueen asukkaiden evakuointeihin.
Poikkeuksellista onnettomuutta tutkii Tukesin nimittämä tutkintaryhmä. Tukes oli tarkastanut Janakkalan ilotulitevaraston viimeksi tammikuussa ja löytänyt sieltä monia korjausta vaativia puutteita.