Pelastuslaitos on tehnyt torstaipäivän aikana Janakkalan ilotulitevaraston paloalueella tiedustelua panssariajoneuvon avulla. Asiasta kertoo STT:lle päivystävä palomestari Markus Majuri.
Tilanne palopaikalla on Markus Majurin mukaan pääsääntöisesti rauhallinen. Yhdestä ilotulitekontista kuitenkin edelleen näkyy pientä savunmuodostusta.
Savunmuodostuksen vuoksi pelastuslaitos ei voi poissulkea sitä, että alueella tapahtuu vielä räjähdyksiä.
Alueen eristystä jatketaan näillä näkymin ainakin perjantaiaamuun asti.
Janakkalassa Kanta-Hämeessä syttyi eilen illalla vaarallinen tulipalo ilotulitteita myyvän Pyrokratia oy:n varastoalueella.