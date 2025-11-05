Ilotulitteiden varastoalueella on syttynyt tulipalo Janakkalassa.
Kaksi Pyrokratia Oy:n varastokonttia syttyi palamaan Janakkalassa Vähikkäläntiellä. Tästä johtuen alueella pamahtelee ilotulitteita.
Asiasta kertoo Kanta-Hämeen pelastuslaitos tiedotteessa.
Tulipalon vaarallisuuden vuoksi pelastuslaitoksen toimenpiteet rajoittuvat alkuvaiheessa tilanteen tiedusteluun sekä vahinkojen rajoittamiseen.
Pelastuslaitos sai hälytyksen tulipalosta keskiviikkoiltana hieman ennen puoli kahdeksaa. Tapahtumapaikalle lähti kymmenisen pelastuslaitoksen yksikköä.
Ilotulitteita myyvän yrityksen varastotilat sijaitsevat linnuntietä vajaan 20 kilometrin päässä Janakkalan suurimmasta taajamasta Turengista.
Juttua on päivitetty lisätiedoilla kello 20.58.