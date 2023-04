Klapikoneiden turvallisuudessa pahoja puutteita: Tukes muistuttaa oikeaoppisesta käytöstä – varomattomuus voi johtaa käsivammoihin

Monissa tapauksissa onnettomuudet johtuvat siitä, että koneita on käytetty käyttöohjeiden vastaisesti jopa niin, että käyttäjänä tai apurina on ollut lapsi.

Onnettomuuksia on voinut käydä eritoten myös silloin, kun koneita on käytetty ilman halkaisualueen suojuksia tai hallintalaitteita on käytetty yhdellä kädellä – vastoin ohjeita.