Finnair lentää edelleen 14 kaupunkiin – tänne voi olla mahdollisuus päästä kesäkuussa lomamatkalle, mikäli rajoitukset poistuvat

Aurinkomatkat perui kaikki kesäkuun ja heinäkuun matkansa. Peruttuja matkoja on tuhansia. Finnairin viestintäpäällikkö Manti Väätäinen-Pereira vastaa tällä hetkellä myös Aurinkomatkojen tiedotuksesta. Hänen mukaansa elokuun matkojen on näillä näkymin tarkoitus toteutua normaalisti ja niitä on turvallista varata, koska rahat saa takaisin, mikäli matka ei toteudukaan.