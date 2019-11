Näin rugby-peli on vaikuttanut tappavan taudin leviämiseen Tyynellämerellä – yhdeksän kymmenestä rokottamattomasta altistuu

Samoalla tuhkaroikkoepidemia on surmannut jo 20 ihmistä, kaikki lapsia yhtä lukuun ottamatta, kertoo Uuden-Seelannin media. 200 000 asukkaan saarivaltioon on julistettu yleinen hätätila: koulut on suljettu ja julkiset alle 17-vuotiaiden kokoontumiset ovat pannassa.



Tappava virus muuttui epidemiaksi lokakuun lopulla. Yli 700 epäillystä tapauksesta 40 prosenttia on vaatinut sairaalahoitoa. Menehtyneet ovat pieniä, rokottamattomia lapsia.



Viranomaiset ovat määränneet rokotuksen pakolliseksi ja syystä. Epidemian odotetaan pahenevan, koska moni on jättänyt piikin ottamatta, viranomaiset viestivät.



Läheinen Amerikan Samoalla on julistettu julkisen terveyden hätätila Samoan ja Tongan tilanteen takia. Rugbyjoukkueen paluun myötä Tongalla on ainakin 251 todettua tai epäiltyä tartuntaa, kertoo uutistoimisto Reuters.



Naisten joukkue jäi pois turnauksesta

Toinen rugbyjoukkue, Tongan naisten maajoukkue, puolestaan joutui vetäytymään Fidzillä pelattavasta turnauksesta, varotoimenpiteenä viruksen leviämisen torjumiseksi.



Karttaa katsoen Samoa, Amerikan samoa ja Tonga näyttävät olevan mukavasti eristyksissä Tyynenmeren sylissä.



Eurooppalaisten tunkeuduttua Latinalaiseen Amerikkaan 1400-luvun lopulla ja 1500-luvulla heidän mukanaan tuomat taudit surmasivat paikallisia väestöjä rautaa ja tulta tehokkaammin.



Tautien leviämistä on työlästä estää, varsinkin jos ei ole otettu rokotteita tauteihin, joihin sellainen on olemassa.



Tongan tapaus on malliesimerkki siitä, kuinka korkea teknologia, tässä tapauksessa lentokone, voi levittää vaarallisia tauteja lähes salamavauhtia ja tehdä maantieteestä vain suhteellista.



Yksikin tartunnan saaneen kunnon aivastus lentokoneessa laittaa virukset kiertämään tehokkaasti suljetussa tilassa, ja perille päästessä viruksen kantajia voi olla enemmän kuin joukkueellinen.



Rokottamattomista altistuneista yhdeksän kymmenestä sairastuu

Rokottamattomista ihmisistä yhdeksän kymmenestä virukselle altistuneesta saa tuhkarokon, toteaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. Se leviää myös kosketuksesta, joten esimerkiksi rugbyn tapaisessa kontaktilajissa ei tarvitse edes aivastella pelin tiimellyksessä.



Tutun ihottuman ja kuumeen lisäksi tuhkarokko voi aiheuttaa muun muassa keuhkokuumeen, sokeutta ja aivovammoja.



Lämpimien leveysasteiden Samoalle virus saapui Uudesta-Seelannista. Siellä tartunnan saaneita on tänä vuonna rekisteröity ainakin 2060.



Uuden-Seelannin suuren tartuntamäärän syyksi arvioidaan alhaista rokotteiden ottamista miljoonakaupunki Aucklandissa.



Naapurimaassa Australiassa on 52 todettua tapausta tänä vuonna. Maan länsiosiin viruksen uskotaan tuoneen uusiseelantilainen matkailija.



Maailmalla on levinnyt ajatus, että rokotteet yleisesti ottaen ovat pahasta – niin sanottu rokotevastaisuus. Tämä pahimmissa tapauksissa erityisesti lapsia tappava ideologia on tuttua Suomea myöten. Vastustusta on myös uskonnollisista syistä.



Kaksi kuoli virheelliseen toimintaan

Rokote voi surmata, mutta näissä tapauksissa kyse on hoitohenkilökunnan virheestä. Samoalla viime vuonna kaksi pientä lasta kuoli saatuaan mpr-rokotteen, jonka hoitajat vahingossa annostelivat ja antoivat väärin.



Arvioiden mukaan jotkut vanhemmat jättivät tämän takia lapsensa rokottamatta maassa, missä noin yksi kolmesta on rokottamatta.



Se on kaksi liikaa, varsinkin kun tapaukset olisi voitu estää. Suhteellisen alhainen rokotesuoja on sallinut viruksen leviämisen, ja parikymmentä ihmistä on kuollut Samoalla.



Yhdysvaltain alueelle halajavien samoalaisten on kuljettava rokotushuoneen kautta, jos vielä ei ole hankkinut suojaa tuhkarokkoa vastaan. Yhdysvaltain viranomaiset vaativat rokotustodistusta. Tämä koskee myös läheistä Amerikan Samoaa.



Rokote on hyväksi myös siksi, että Yhdysvalloissa on tänä vuonna todettu eniten tuhkarokkotapauksia, 1261, sitten vuoden 1992.



Euroopassa suunta ainakin osin heikentynyt

Suomessa tänä vuonna lokakuun loppuun mennessä todettuja tapauksia on kahdeksan. Viime vuonna niitä oli seitsemän.



Tilanne Euroopassa vaihtelee, eikä joka maassa ole menossa parempaan suuntaan.