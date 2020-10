Tuhat lomailijaa toi elokuussa koronan toisen aallon Suomeen – Turkista tulleilla matkailijoilla eniten tartuntoja lokakuussa

Sairaanhoitopiiristä arvioidaan, että elokuussa Suomeen tuli noin 1000 koronapositiivista lomailijaa, joten päivässä heitä on ollut noin 50. HUS:n diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtosen mukaan osa matkailijoista ei ole noudattanut omaehtoista karanteenia.

– Tällä hetkellä suurin osa tartunnoista on kotoperäisiä ja ulkomailta tulevien tartunnat ei näyttele niin suurta roolia kuin mikä niillä elokuussa oli. Jollain lennoilla on ollut testatuista sadasta kaksi positiivista ja jollain lennolla ei yhtään.

Turkista runsaasti koronapositiivisia

Lehtosen mukaan Turkista tulleilla matkustajilla on ollut eniten koronaa.

– Positiivisten määrä on ollut näillä Turkin matkustajilla pari prosenttia. Helsingissä ei ole löydetty koronaa Romaniasta tulleilta kuten Turkuun Skopjesta tulleilta, kertoo Lehtonen.

Tällä hetkellä koronapositiivisia matkustajista on vain alle prosentti, kun väestössä virusta löytyy kahdelta prosenttilta. Testejä on tehty muutama sata päivässä.

Pian testiajan voi varata samalla kun varaa lipun

HUS joutui kiireen vuoksi vuokraamaan peräti 100 miljoonalla eurolla Synlabilta laboratorion, jotta päivittäinen testauskapasiteetti saatiin nostettua STM:n vaatimaan 20 000:een. Ilman kilpailutusta tehty hankinta on markkinaoikeuden käsiteltävänä.

Testattavista matkustajista pulaa

Testattavista on vielä pulaa, sillä esimerkiksi lentomatkustajia tulee päivittäin vain muutama tuhat.

– Toivottavaa on, että matkustusmäärät kasvaisivat lentokentällä, satamissa ja ehkä itärajankin liikenne lähtee joulun jälkeen vauhtiin, jotta se lisäkapasiteetti tulee käyttöön. Tavoitteena on käyttää ainakin 10 000 testiä, jolloin testin kustannus on vain 30 euroa. Tällä hetkellä tavallisen testin hinta pyörii 75-90 eurossa, lisää Lehtonen.