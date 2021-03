Suomeen saapui viime viikolla laivalla yli 6000 ammattikuljettajaa, joilta ei vaadittu koronatestiä – matkustajat hämillään, miten ja ketkä Suomeen pääsevät

– Matkustajamäärät olivat tammikuussa 20 000, ennen kuin maahantuloon vaadittiin välttämätön syy. Ne putosivat viime viikolla entisestään 12 000:een. Rajavartiolaitos on jo kuukauden ajan valvonnut, että maahantulijoilla on välttämätön syy tulla Suomeen, kertoo satamarajatarkastusyksikön päällikkö Joona Castrén Rajavartiolaitoksesta.

Tallink Silja Oy:n viestintäjohtajan Marika Nöjdin mukaan eilen matkustajia oli 100 - 200 laivavuorosta riippuen ja tämä päivä näyttää hyvin samanlaiselta.



– Muutamasta kymmenestä sinne vajaaseen kahteensataan matkustajaan per laivavuoro. Megastarille mahtuu noin 3000 matkustajaa ja Starille noin 2800 matkustajaa, eli jos siellä on esim. 120 matkustajaa niin hyvin on tilaa pitää etäisyyksiä, toteaa Nöjd.