Jussi Heikelä lähtee pettyneissä tunnelmissa kohti seuraavaa TTK-livelähetystä: "Ristiriitaiset fiilikset"

TTK-taipaleellaan Heikelä kertoo yllättyneensä erityisesti siitä, kuinka hän on löytänyt oman tasapainonsa – haastavilla tanssikengilläkin ja yhdelläkin jalalla toimien. Lisäksi hän on yllättynyt muutenkin siitä, mitä kaikkea uutta on oppinut.