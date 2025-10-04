Tanssii Tähtien Kanssa -tähtioppilaat spekuloivat tulevaa parinvaihtoviikkoa.

Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelmassa vietetään ensi viikolla parinvaihtoviikkoa, eli tuolloin parit laitetaan täysin sekaisin. Tällä tuotantokaudella ensimmäistä kertaa ikinä katsojat saavat valita parit TTK:n sovelluksessa.

Uudet parit paljastetaan viidennessä suorassa lähetyksessä sunnuntaina 5. lokakuuta.

TTK-tähtioppilaat pääsivät spekuloimaan sitä, kenet itse toivoisivat saavansa opettajakseen, kun parit menevät vaihtoon. Kaikki eivät ole asiaa miettineet, mutta osa on ehtinyt sitä pohtia enemmänkin. Esimerkiksi Pippa Laukka toivoisi saavansa parikseen Kia Lehmuskosken erityisesti yhdestä syystä.

– Me ollaan niin saman näköisiä. Ollaan vähän niinkuin äiti ja tytär. Katsojat voi sitten arvioida kumpi on äiti ja kumpi tytär.

Eric "Lakko" Savolainen on myös miettinyt sitä, kenen kanssa ei haluaisi tanssia.

– Jos pitäisi luottaa intuitiooni, sanoisin, että joko Katri (Riihilahti) tai Valtteri (Palin) voisi sopia ehkä itselle parhaiten pariksi. Mutta muuten, kuka vaan käy. Paitsi Sami (Helenius), Lakko toteaa reveten sen jälkeen nauramaan.

– Samille terkkuja joo. Se on siis meidän vitsi. Ei siis mitään Samia vastaan. Mutta ei Samia, Lakko vitsailee nauraen.

Marko "Mörkö" Anttilalle Sami Helenius sen sijaan kävisi. Tai Mikko Ahti.

– Voisivat olla kivoja, lähinnä sen pituuden ansiosta, että minkälaista se on tanssia vähän niinkuin oman mittaisen kanssa, sanailee 203-senttimetrinen kiekkoleijona.

Parinvaihtoviikko huipentuu suoraan lähetykseen 12. lokakuuta, jolloin kaikki parit ovat turvassa pudotukselta.

Katso yllä olevalta videolta TTK-tähtioppilaiden spekuloinnit siitä, kuka voisi olla kellekin hyvä tähtiopettaja parinvahtoviikolle.