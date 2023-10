Yeboyah ja Valtteri Palin olivat yksi TTK-illan hehkutetuimmista pareista, mutta silti pudotusuhan alla: "Aikamoisia sydämentykytyksiä"

– Todella, todella, todella jännittävää, koska me Valtsun kanssa ihan superpaljon halutaan jatkaa tässä kisassa ja päästä tanssimaan ihan loppuun asti, niin oli kyllä aikamoisia sydämentykytyksiä tuossa. Me toivotaan vaan, että jengi muistaa äänestää meitä. Se on tosi tärkeää, Yeboyah kertoi lähetyksen jälkeen MTV Uutisille.

– Oli superhauskaa Kian kanssa, Kia on upea opettaja. Ja uskon, että tuossa parinvaihtoviikossa on semmoinen juttu, että se tavallaan antaa meille erilaisia työkaluja. Ja koen, että kaikilla opettajilla on omia vahvuuksia, ja ne kaikki myös täydentävät toisiaan. Joten meille oppilaille se on kultakimpale, että voidaan vähän vaihtaa maisemaa ja tulla uusien eväiden kanssa sitten oman opettajan luokse.