Marko "Mörkö" Anttila toivoo pystyvänsä pian vakuuttamaan yhden läheisensä tanssitaidoillaan

Marko "Mörkö" Anttila uskoo tanssinsa voivan olla hyvin näyttävää, jahka pitkät raajat saadaan toimimaan toivotulla tavalla.

Jääkiekkoilija Marko "Mörkö" Anttila on aloittanut Tanssii Tähtien Kanssa -treenit yhdessä tähtiopettajansa Kia Lehmuskosken opastuksella.

Entuudestaan Anttilan kokemus tanssista on kiekkoilijan mukaan hyvin vähäinen eikä tämä ole parketilla juurikaan pyörähdellyt.

– Häävalssi ja vanhojen tanssit, siinäpä ne minun kosketukseni tanssiin.

Anttilalla ja Lehmuskoskella on historiallisen suuri pituusero: jääkiekkoilijalla pituutta on huimat 203 senttimetriä ja Lehmuskoski on puolestaan 162 senttimetriä. Anttila arvelee, että se voi parhaimmillaan olla myös vahvuus tanssilattialla.

– Jos saadaan noi pitkät raajat toimimaan jotenkin tuohon musiikin tahtiin niin luulen, että se voi olla ihan näyttävääkin. Nyt täytyy vaan opettaa huolella mies tanssimaan oikein.

Lehmuskoski myöntää pituuseron olevan haaste, muttei kuitenkaan ylitsepääsemätön sellainen.

– Haastehan ei ole negatiivinen asia. Koetaan, että tämä on positiivinen mahdollisuus ja mielenkiintoinen haaste. Tämä on minulle kymmenes kausi ja ehkä myös toivoin tietyllä tavalla, että olisi kiva tehdä jotain hieman erilaista.

Tanssiopettaja joutuu esimerkiksi miettimään koreografiat melko eri tavalla kuin aiempien pariensa kanssa. Lehmuskosken mukaan pari ei esimerkiksi ehkä pysty olemaan aivan yhtä paljon vakiotanssien perusasennossa, kuin muut parit.

– Pitää muuttaa asentoja ja otteita, kehittää mielenkiintoisia kokonaisuuksia.

Anttila kertoo lähipiirinsä olleen onnessaan siitä, kun kutsu TTK:hon kävi. Se olikin Anttilan mukaan lopulta yksi suurista syistä sille, miksi hän suostui lähtemään mukaan.

– Tietenkin itse haluaa oppia tanssia ja tutustua tähän maailmaan ja ihmisiin, nähdä tämän kokemuksen, mutta se, että kotopuolessa sanottiin, että mene nyt ihmeessä sinne, helpotti kyllä huomattavasti päätöksentekoa.

Sitten Anttila muistaa, että onhan hän käynyt puolisonsa kanssa joskus lavatansseissakin. Anttilan vaimo ei ole toistaiseksi ollut kiekkoilijan mukaan "kovinkaan innoissaan" tämän askelluksesta, mutta ehkä sekin muuttuu TTK:n myötä.

– Näytetään tässä, että ehkä sitä löytyy jotain taitoa sillekin saralle, Anttila pohtii.

– Vaimolle terveisiä, että parhaani teen ja varmasti tulee hyvää. Menevät sitten vuoden päästä kesällä lavatansseihin, Lehmuskoski huikkaa väliin.