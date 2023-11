Jarkko Niemen tähtiopettaja Kia Lehmuskoski keskeyttämispäätöksestä: "Yllättävä tilanne"

– Totta kai tanssien keskeyttäminen harmitti. On päästy näin pitkälle. Mutta kun lääkäri sanoo noin, niin ei siinä ole kahta sanaa. Sunnuntaina tunsin, kuinka oli vaikea hengittää ja rintaa puristi. Kia oli huolissaan. Harmittaa, mutta vitsi, miten pitkälle päästiin, Niemi jatkoi.

Lehmuskoskelle on sattunut ohjelmassa ennenkin tanssiparin keskeytyksiä, sillä vuonna 2020 entinen NHL-tähti Niklas Hagman joutui jättämään kisan kesken niin ikään terveydellisistä syistä.

– Onhan tämä nytkin yllättävä tilanne. Niklaksen kanssa olimme aloittaneet jo semifinaalinviikon, ja se kävi sen aikana. Nyt emme päässeet aloittamaan sitä. Vähän tuntuu, että on huonoa onnea matkassa, mutta näille ei voi mitään. Terveys menee näissä tilanteissa aina edelle, Lehmuskoski kertoi.

– Aloitettiin maanantaina ja käytiin koreografiaa läpi muutama tunti. Olo heikkeni silloin aika paljon, joten tiistai otettiin iisiä kokonaan. Keskiviikkona olo oli vähän parempi, niin mentiin 1,5 tuntia koreografiaa läpi kävellen. Torstaina ja perjantaina oli hyvä olo treenata, mutta sitten tuli takapakkia. Opettajalla on vastuu, mutta minulla on vastuu kertoa, mikä oloni ja kuntoni on. Kia oli koko ajan todella varovainen, Niemi kertasi viime viikon vointiaan.