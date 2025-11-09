Juuri nyt Avaa

– Tätä on vähän omalla tavallaan sieltä syyskuusta asti elänyt tai ajatellut, että onko seuraavaksi meidän vuoro, Kuukka kuvailee.

Kaksikko ei ollut yllättynyt pudotuksen osumisesta heidän kohdalleen.

Tällä kertaa kotimatkalle lähtivät Minna Kuukka ja Mikko Ahti. Pudonneen parin ensitunnelmat nähtiin suorana lähetyksenä MTV Katsomosta .

Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelmasta pudonneet summasivat taipaleensa kisassa.

Millä mielin Minna Kuukka palaa arkeen TTK-kisan jälkeen? Katso haastattelu!

Millä mielin Minna Kuukka palaa arkeen TTK-kisan jälkeen? Katso haastattelu!

– Tosi kiitollinen tästä koko matkasta Minnan kanssa. Ollaan saatu näinkin pitkään tanssia täällä yhdessä ja välillä tanssahdellakin, Ahti lisää.