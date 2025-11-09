Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelmasta pudonneet summasivat taipaleensa kisassa.
Tanssii Tähtien Kanssa -sarjan 10. lähetyksen päätteeksi jälleen yksi pari joutui jättämään parketit.
Tällä kertaa kotimatkalle lähtivät Minna Kuukka ja Mikko Ahti. Pudonneen parin ensitunnelmat nähtiin suorana lähetyksenä MTV Katsomosta.
Kaksikko ei ollut yllättynyt pudotuksen osumisesta heidän kohdalleen.
– Tätä on vähän omalla tavallaan sieltä syyskuusta asti elänyt tai ajatellut, että onko seuraavaksi meidän vuoro, Kuukka kuvailee.