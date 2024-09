TTK-parketilla nähdään toisinaan hurja elementti – Jukka Haapalainen paljastaa, mitä mieltä tuomaristo siitä on: "Se on vaarallista"

Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelma on edennyt vaiheeseen, jossa kisassa mukana olevat parit ovat treenanneet tanssejaan puolentoista kuukauden ajan. Jo ensimmäisten kolmen suoran lähetyksen aikana on nähty tuomaristoa hämmästyttäneitä tekoja tanssilattialla, kuten näyttäviä nostoja.

– Emme me oleta niitä nostoja, niidenkin pitää olla hyvin tehtyjä. Ne pitää tehdä turvallisesti, nostotyössä täytyy aina olla katsojalla se olo, että se onnistuu.

Haapalainen kertoo olleensa toisinaan katsomassa kansainvälisiä tanssikisoja, joissa koreografiat ovat täynnä nostoja – lähes pelkästään. Ammattilaistenkin kisoissa Haapalainen on huomannut toisinaan pelkäävänsä, että mitä tuleman pitää.

– Kyllä aika usein siellä ammattilaistenkin kisoissa istun penkin reunalla ja toivon, että ne eivät pudota toisiaan. Se on vaarallista, siinä pitää olla tosi raju tekniikka. Silloin tietää, että se esitys on hyvä, kun pystyt rentoutumaan siihen penkkiin. En tykkää katsoa huonoa nostotyötä.

Siihen, kuinka mahdollista parin on nostoja tehdä, vaikuttaa luonnollisesti kummankin tanssijan fyysinen rakenne. Sitä helpompaa nostoja on toteuttaa, mitä kevytrakenteisempi toinen tanssijoista on, ja toinen puolestaan fyysisesti vahva. Kaikille pareille nostot eivät siis sovellu.