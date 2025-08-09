Miten suuri pituusero vaikuttaa TTK-opettajan työhön? Helena Ahti-Hallberg valottaa

Julkaistu 09.08.2025 12:28
Toimittajan kuva
Alexia Tänav

alexia.tanav@mtv.fi

Tulevalla TTK-kaudella kilpailee ohjelman historian pisin tähtioppilas. TTK-tuomari Helena Ahti-Hallbergin mukaan tähtioppilaan ja -opettajan välinen pituusero voi aiheuttaa haasteita. 

Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelman 18. tuotantokauden tähtiparit julkistettiin torstaina 7. elokuuta.

Tulevalla kaudella tanssiparketille astelee TTK:n historian pisin tähtioppilas: 203-senttiä pitkä olympiakultamitalisti, jääkiekon kaksinkertainen MM-kultasankari ja Leijonien entinen kapteeni Marko "Mörkö" Anttila. Hänen tähtiopettajanaan nähdään Kia Lehmuskoski.

Miten tähtioppilaan pituus vaikuttaa tanssinopettajan työhön, vai vaikuttaako se lainkaan? TTK-tuomari Helena Ahti-Hallbergin mukaan pituus ei itsessään vaikuta asiaan, mutta tanssiparin välinen pituusero voi aiheuttaa haasteita. 

Pitkä pituusero tarkoittaa sitä, että tanssinopettaja joutuu olemaan aika nerokas ja ehkä heilahtamaan vakioissa American smoothin puolelle, Ahti-Hallberg kertoi TTK-parien julkistustilaisuudessa.

Lue myös: Leijona-sankari Marko "Mörkö" Anttila on TTK-historian pisin tähtioppilas – oman kehon hallinta mietityttää

Vaikka Lehmuskoskella ja Anttilalla onkin paljon pituuseroa, ei kaksikko aio tehdä asiasta ongelmaa. 

– Koen meillä olevan mielenkiintoinen haaste siinä mielessä, että meillä on "pieni" pituusero. Mutta me emme tee siitä ongelmaa, vaan lähdemme tutkimaan innolla ja katsomme, mitä kaikkea keksimme. Tästä tulee hieno syksy, Lehmuskoski totesi TTK-parien julkistustilaisuudessa.

Tanssii Tähtien Kanssa alkaa MTV Katsomossa ja MTV3-kanavalla su 31.8. klo 19.30.

