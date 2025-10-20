Jalkapalloilija Paulus Arajuuri ja Liisa Setälä saivat tuomaristolta hyvät pisteet.
Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelman seitsemännessä jaksossa jalkapalloilija Paulus Arajuuri ja tanssinopettaja Liisa Setälä tanssivat quickstepin.
Yhtenevissä asuissa tanssinut kaksikko keräsi tuomareilta Helena Ahti-Hallbergilta, Jukka Haapalaiselta ja Jorma Uotiselta ylistystä,
Haapalainen kehuu tanssia teknisesti monin eri sanoin.
– Tämä oli superveto, hän kiteyttää.
– Ajoitukset aivan huippuluokkaa, Ahti-Hallberg hehkuttaa.
Haapalanen antoi esitykselle 10, Ahti-Hallberg 9 ja Uotinen 8. Pari sai pisteitä tuomaristolta 27.